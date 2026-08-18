Ростовская область сохранила в РФ лидирующие позиции в секторе ветроэнергетики

По итогам 2025 года Ростовская область сохранила в стране лидирующие позиции в секторе ветроэнергетики. Об этом «Ъ-Ростов» рассказал директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев, ссылаясь на Комплексный инвестиционных рейтинг регионов России, который составляет АРВЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Как отметил господин Жихарев, на Дону работают ветропарки, совокупная мощность которых превышает 600 МВт. «Здесь же запланировано строительство ВЭС, запуск которых в среднесрочной перспективе позволит увеличить показатель до 1 ГВт», — добавил эксперт.

По его мнению, в южной части российской энергосистемы электропотребление растет опережающими темпами. Проекты ВИЭ-генерации позволяют удовлетворить дополнительный спрос максимально эффективно. «Электроэнергия от таких объектов стоит дешевле, чем от тепловых станций, а сроки строительства не превышают двух лет. Базовый срок окупаемости таких проектов, реализуемых по договорам поставки мощности (ДПМ ВИЭ), составляет 15 лет», — пояснил Алексей Жихарев.

Подробнее о развитии ветроэнергетики на Дону — в материале «Дуновение перемен».

Владимир Андреев