Генконсул Ирана в Казани Давуд Мирзахани завершает работу

Генеральный консул Ирана в Казани Давуд Мирзахани завершает свою дипломатическую миссию в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба раиса республики Рустама Минниханова.

Господин Мирзахани возглавлял Генконсульство Ирана в Казани с 2023 года.

Глава республики поблагодарил дипломата за вклад в развитие сотрудничества Татарстана и Ирана и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере. Он вручил господину Мирзахани медаль «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики».

Анна Кайдалова