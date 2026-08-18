В Ростове выявили признаки уголовных преступлений после рейда рядом с «Темерником»

В Ростове-на-Дону правоохранители провели рейд на территории Первомайского района, прилегающей к рынку «Темерник». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ходе проверки полицейские установили личности 60 иностранных граждан. У 20 из них зафиксированы нарушения законодательства, по результатам которых составлен 21 административный протокол по главам 18 (нарушение правил пребывания в РФ) и 20 (нарушение правопорядка) КоАП РФ. Среди выявленных нарушений — неисполнение обязанностей по уведомлению о подтверждении проживания, несоблюдение режима пребывания в России, уклонение от обязательного медицинского освидетельствования, а также уклонение от исполнения административного наказания в виде выдворения из страны.

Помимо этого, зарегистрировано 12 материалов проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), — в отношении лица, предоставившего жилье нелегальным мигрантам.

В рамках рейда полицейские также проверили условия проживания несовершеннолетних детей иностранных граждан. По трем адресам нарушения миграционного режима выявлены в отношении 10 детей. Инспекторы составили 10 административных протоколов по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних) в отношении четырех законных представителей. Иностранным гражданам, допустившим нарушения, сокращены сроки пребывания в России. Отмечается, что рейды продолжаются.

Константин Соловьев