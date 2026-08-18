В Нижнекамске строительство производства полиэтилена завершено на 70%

Готовность производства металлоценового полиэтилена в Нижнекамске достигла 70%. Об этом сообщила пресс-служба «Нижнекамскнефтехима».

Производственная мощность предприятия составит 300 тыс. тонн полиэтилена в год.

На площадку доставлено 95% оборудования. Уже смонтированы реактор, узлы подготовки катализатора, а также установки разделения пропана и азота.

Объем инвестиций в проект составил 48 млрд руб., ввод объекта запланирован на 2027 год.

По данным компании, металлоценовый полиэтилен применяется при производстве гибкой упаковки, труб, пенополиэтилена, бытовой техники и в автомобильной промышленности.

Анна Кайдалова