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В Кочубеевском районе Ставрополья взыскали 8 млн рублей долгов по зарплате

В Кочубеевском районе прокуратура выявила у строительной организации задолженность по заработной плате перед 49 сотрудниками на общую сумму около 8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Надзорное ведомство обратилось в суд с иском о принудительном взыскании долга. Требование прокуратуры было удовлетворено. Восстановление трудовых прав граждан остается на контроле правоохранителей.

Константин Соловьев

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