В Кочубеевском районе Ставрополья взыскали 8 млн рублей долгов по зарплате
В Кочубеевском районе прокуратура выявила у строительной организации задолженность по заработной плате перед 49 сотрудниками на общую сумму около 8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Надзорное ведомство обратилось в суд с иском о принудительном взыскании долга. Требование прокуратуры было удовлетворено. Восстановление трудовых прав граждан остается на контроле правоохранителей.