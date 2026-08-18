В Кочубеевском районе Ставрополья взыскали 8 млн рублей долгов по зарплате

В Кочубеевском районе прокуратура выявила у строительной организации задолженность по заработной плате перед 49 сотрудниками на общую сумму около 8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Надзорное ведомство обратилось в суд с иском о принудительном взыскании долга. Требование прокуратуры было удовлетворено. Восстановление трудовых прав граждан остается на контроле правоохранителей.

Константин Соловьев