В Геленджике запустили чат-бот для борьбы с опасными надписями

В Геленджике волонтеры антинаркотического отряда, участники Молодежного патруля и активисты центра «Пульс» еженедельно проводят рейды по выявлению и ликвидации надписей предположительно экстремистского и наркотического содержания. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Сообщить об обнаруженной подозрительной надписи теперь можно через специальный чат-бот в МАКС. Также принимаются обращения по телефону: 7(86141)5-24-34. Поступившие сообщения включаются в маршрут патрульной группы.

Борьба с опасными надписями (рекламой запрещенных веществ и контактами дилеров) в муниципалитетах ведется силами местных властей, полиции и волонтеров путем оперативного закрашивания трафаретов, фиксации правонарушений и привлечения виновных к уголовной или административной ответственности. Нанесение таких текстов квалифицируется как вандализм или незаконная реклама, что влечет крупные штрафы или лишение свободы.

Анна Гречко