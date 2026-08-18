СК возбудил дело после расстрела отцом двух сыновей в Волгоградской области

В Волгоградской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве сына и покушении на убийство второго. Палласовский МСО возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отца подозревают в расстреле двух сыновей в Волгоградской области

Фото: СУ СКР по Волгоградской области Отца подозревают в расстреле двух сыновей в Волгоградской области

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

По предварительным данным, в последние несколько недель подозреваемый конфликтовал с родственниками на почве раздела имущества. 14 августа двое сыновей приехали к фигуранту на работу. Во время ссоры волгоградец дважды выстрелил одноме из них в грудь, ранение оказалось смертельным.

После этого отец выстрелил второму сыну в спину и затылок. Несмотря на ранения, тот смог добраться до ближайшего дома, где жители вызвали ему скорую.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Уголовное дело расследуется.

Марина Окорокова