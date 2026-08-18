АИ-95 доступен на 4 АЗС Геленджика из девяти

По данным на 9:00 18 августа, дизельное топливо в Геленджике представлено на всех девяти АЗС города. АИ-95 доступен на четырёх заправках, АИ-92 — на трех. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Среди ближайших АЗС дизель отпускают на всех девяти станциях. АИ-95 можно заправиться на «Роснефти» в микрорайоне Черемушки (Велес), «Лукойле» на улице Островского, «Лукойле» на кольце, а также на «Газпромнефти» на объездной М4 Дон. АИ-92 есть на «Лукойле» на улице Островского и на «Газпромнефти» на объездной М4 Дон.

Только дизельное топливо отпускают «Роснефть» на улице Туристической, «Газпромнефть» на улице Ходенко, «Газпромнефть» на Сухумском шоссе, «Уфимнефть» на объездной М-4 Дон, а также «Лукойл» в селе Архипо-Осиповка.

Оперативные данные о наличии топлива публикуются ежедневно на фоне перебоев с поставками нефтепродуктов и действующих ограничений. Минэнерго РФ ранее предупреждало, что сведения о бензине в народных чатах, на сайтах и в мобильных приложениях могут использоваться для манипуляции данными и незаконного сбора персональной информации.

Анна Гречко