В парке Горького в Казани построят смотровую площадку

В парке имени Горького в Казани завершается строительство смотровой площадки, которая будет выходить на улицу Вишневского. Готовность объекта составляет 80%, сообщила пресс-служба мэрии города.

От главной аллеи парка можно будет пройти к смотровой площадке, спуститься по лестнице на улицу Подлужную и далее попасть на набережную Казанки и в экстрим-парк «Урам».

Площадь объекта составляет 154 кв. м. На площадке установят 20 скамеек, два указателя, наружное освещение и камеры. Завершить благоустройство планируют ко Дню Республики.

Анна Кайдалова