В Новороссийске 18 августа пройдут учения с практическими стрельбами

В акватории морского порта Новороссийск 18 августа Новороссийская военно-морская база проведет учения по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотников. В ходе тренировок запланированы практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Учения пройдут в три периода: с 11:00 до 13:00, с 14:00 до 16:00 и с 21:00 до 23:00. На время проведения стрельб в акватории будет запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая прогулочные и спортивные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфинги и сапборды.

Также будет запрещено проведение любых подводных работ и водолазных спусков, в том числе с берега. В НВМБ призвали жителей и гостей города учитывать ограничения и соблюдать требования безопасности.

Новороссийск регулярно подвергается угрозам атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров (БЭК). Последний раз масштабный режим опасности и сигналы тревоги вводились властями в ночь на 12 августа, когда силы ПВО отражали воздушные налеты, а в городе и окрестностях звучали сирены.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России в ночь на 18 августа ликвидировали 791 беспилотный летательный аппарат.

Анна Гречко