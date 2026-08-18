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В Челябинской области 1 тыс. семей воспользовались региональным маткапиталом

С начала года на Южном Урале более 1 тыс. многодетных семей воспользовались материнским капиталом, сообщает пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской области.

Материнский капитал имеют право запрашивать граждане РФ, которые родили или усыновили третьего или последующего ребенка, при условии, что ранее этим правом они не пользовались и доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов на человека (с 2026 года — 37 984 рубля). Размер выплаты составляет 138 698 рублей на семью.

Эти деньги можно потратить на оплату образования ребенка, погашение долга, строительство и ремонт дома, приобретение земельных участков, покупку товаров и услуг для детей-инвалидов. Если родители собираются потратить деньги на образование, медицину, покупку садового дома или земли, они получат деньги, когда ребенку исполнится три года. В остальных случаях достаточно подождать шесть месяцев после его рождения.

Чтобы оформить материнский капитал, нужно обратиться в управление социальной защиты по месту жительства или воспользоваться «Госуслугами». Перечень необходимых документов зависит от целей, на которые родители собираются потратить капитал, а также от того, переезжала ли семья. Решение о предоставлении средств или отказе в их начислении принимается в течение 15 рабочих дней со дня приема заявления, но если возникают проблемы с документами, срок может продлеваться еще на 15 рабочих дней. Деньги поступают на счет не позднее чем через 20 рабочих дней после объявления решения.

Алиса Дубинец

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