В Томской области крупнейшие производители ягоды собрали 180 тонн жимолости

Крупнейшие производители жимолости в Томской области собрали в общей сложности около 180 т этой ягоды. Итоги урожая подвели в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский / Коммерсантъ Фото: Ваня Русский / Коммерсантъ

Более половины этого объема — 98 т — пришлось на ООО СП «Северный сад». «Планировали собрать более 100 т, но майские холода несколько помешали»,— приводится в сообщении комментарий исполнительного директора «Северного сада» Виктора Карпова.

СПОРК «Синий сад» в этом году получил 34,8 т жимолости, АО «Бакчарское» — 28,9 т, ООО «Шанди» — 17 т. Суммарная площадь насаждений жимолости четырех компаний составляет около 290 га.

В 2025 году все хозяйства Томской области собрали 203 т плодово-ягодной продукции, из которых 188 т — жимолость.

Валерий Лавский