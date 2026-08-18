Выдача льготной ипотеки в Удмуртии упала на 54% в июле

Выдача льготной ипотеки и объемы по ней в Удмуртии сократились вдвое в июле относительно июня — до 374 кредитов и 2 млрд руб. Средний чек месяц к месяцу не изменился и составил 5,3 млн руб. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Средний срок по новым ипотечным займам с господдержкой достиг 27,7 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Итоги двух первых летних месяцев наглядно продемонстрировали, как настроения и ожидания потребителей влияют на рынок,— рассказывает директор по риск-менеджмент методологии и дата-аналитике ОКБ Николай Филиппов.— Слухи о грядущем ужесточении условий по семейной ипотеке, которые должны были вступить в силу со второго полугодия, в июне спровоцировали ажиотажный спрос. Десятки тысяч заемщиков, опасаясь новых правил, поспешили заключить сделки в июне».

Однако изменения отложили на октябрь — условия госпрограмм остались прежними, и те, кто не успел оформить кредит, узнав о переносе и получив в запасе почти три месяца, отказались от спешки, отметил господин Филиппов. Это, по его словам, и привело к двукратному спаду рынка в июле. Эксперт допустил, что подобные резкие колебания ожидают рынок осенью, когда вопрос о продлении семейной ипотеки вновь станет актуальным.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что новости об изменениях условий семейной ипотеки с июля, которые в итоге перенесли на октябрь, разогнали объем выдачи ипотечных кредитов в Удмуртии в июне на 63% — до 6 млрд руб. Из этой суммы 4 млрд руб. пришлось на льготные программы, прирост за месяц составил 86%. По словам участников рынка, приобретатели жилья попытались «забежать в последний вагон». Второй виток повышенного спроса ожидается в третьем квартале.

Подробнее о росте объемов ипотеки в Удмуртии читайте в материале «Все хотели забежать в последний вагон».