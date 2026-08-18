В Саратове при падении башенного крана погиб строитель

Прокуратура начала процессуальную проверку после гибели крановщика в Саратове. Инцидент произошел накануне на ул. им. Шилина Афанасия, 2, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура проверяет гибель крановщика в Саратове

Фото: прокуратура Саратовской области Прокуратура проверяет гибель крановщика в Саратове

Фото: прокуратура Саратовской области

По предварительным данным, стрела башенного крана упала на крышу здания. Рабочий получил травмы, не совместимые с жизнью.

Прокуратура Кировского района Саратова даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности при строительных работах.

Марина Окорокова