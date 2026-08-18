В аэропорту Сочи из-за ограничений задержано 17 рейсов

В аэропорту Сочи продолжают действовать ограничения воздушного пространства. Пассажиров 17 рейсов авиакомпании разместили в гостиницах, сообщила пресс-служба аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

В терминале обстановка остается спокойной. Для пассажиров дополнительно установили 310 посадочных мест и выдали 370 карематов. Для пассажиров с детьми младше семи лет оборудовали отдельное помещение.

Аэропорт усилил работу справочно-информационной службы, увеличил интенсивность уборки и организовал дополнительный контроль мест размещения пассажиров. В терминале работают сотрудники службы гостеприимства в голубых жилетах, которые помогают пассажирам.

В аэропорту также работают кафе, а в зоне прилета внутренних линий круглосуточно открыт магазин «Магнит». Пассажирам доступны бесплатная комната матери и ребенка, помещения для кормления и пеленания. Фонтанчики с питьевой водой расположены возле санузлов.

При задержке рейса вода предоставляется после двух часов ожидания, питание — после четырех часов. Пассажирам рекомендовали следить за аудиообъявлениями в терминале.

Дополнительные места для ожидания доступны не только внутри терминала, но и на привокзальной площади и в Атриуме. Пассажиров попросили не занимать свободные кресла багажом и уступать места пожилым людям и пассажирам с детьми.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России в ночь на 18 августа ликвидировали 791 беспилотный летательный аппарат.

Анна Гречко