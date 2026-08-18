Над Севастополем сбили 19 БПЛА

Над территорией Севастополя в течение прошедшей ночи ликвидировали 19 беспилотников. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Наши военные и мобильные огневые группы сбили за прошедшие сутки 19 вражеских беспилотников. Люди в результате атак не пострадали»,— заявил губернатор Севастополя.

Согласно информации Минобороны РФ, над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России ликвидировали 791 БПЛА. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Кроме того, в ряде населенных пунктов на юге Крыма отключена электроэнергия. Как сообщили в «Крымэнерго», причиной стала ночная атака беспилотников ВСУ на объекты Южного энергорайона полуострова.

Алина Зорина