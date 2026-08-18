Олег Виноградов официально возглавил департамент городского хозяйства Ярославля

Департамент городского хозяйства (ДГХ) мэрии Ярославля официально возглавил Олег Виноградов. С января 2026 года он руководил ведомством в статусе исполняющего обязанности после ухода Ярослава Овчарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», изменения были оформлены 15 июля. С этой даты Олег Виноградов перестал числиться исполняющим обязанности директора ДГХ. Информация на сайте органов местного самоуправления Ярославля также указывает на изменение его статуса.

В мэрии Олег Виноградов работает с 2024 года. До перехода в департамент городского хозяйства он служил в Госавтоинспекции. В частности, господин Виноградов возглавлял Центр дорожного и технического надзора, пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по Ярославской области.

Ярослав Овчаров, ранее возглавлявший департамент, покинул должность в январе 2026 года. Он руководил ДГХ с 2019 года и перешел на работу в Подмосковье. Сейчас господин Овчаров возглавляет «Объединенный комбинат благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства» Люберец.

Антон Голицын