В Новороссийске бензин отпускают на пяти АЗС, дизель — на 27

В Новороссийске по состоянию на 9:00 18 августа топливо отпускают 28 АЗС. АИ-92 и АИ-95 доступны на пяти заправках, дизельное топливо — на 27, АИ-100 в наличии нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

На всех работающих АЗС по решению собственников действуют ограничения: топливо отпускают только в баки автомобилей и не более 30, 40, 50 или 60 литров на машину.

АИ-92 и АИ-95 доступны на АЗС в станице Раевской, на улице Суворовской, а также на отдельных заправках в Цемдолине. На части АЗС бензин отпускают только по топливным картам и спецтранспорту. На некоторых заправках для физических лиц его продажу планируют начать с 12:00.

Дизельное топливо доступно, в частности, на АЗС «Роснефти» в Цемдолине и Верхнебаканском, на ряде АЗС «Лукойла», «Газпромнефти», Rusoil, «Татнефти», «Уфим-нефти», PNB и «Ягуар». В станице Натухаевской АЗС «Газпрома» с АИ-95 и дизельным топливом работает до полуночи.

При этом АЗС «Роснефть» в Цемдолине на улице Ленина, расположенная рядом с развязкой, и АЗС «Лукойл» в поселке Верхнебаканском отпускают топливо только спецтранспорту и по топливным картам. Жителей просят воздержаться от их посещения. Еще шесть АЗС временно не отпускают топливо.

Оперативные данные о наличии топлива публикуются ежедневно на фоне перебоев с поставками нефтепродуктов и действующих ограничений. Минэнерго РФ ранее предупреждало, что сведения о бензине в народных чатах, на сайтах и в мобильных приложениях могут использоваться для манипуляции данными и незаконного сбора персональной информации.

Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что ситуация с поставками топлива на автозаправочные станции города остается напряженной. По словам мэра, поддержка на федеральном уровне необходима для стабилизации обеспечения муниципалитетов горючим. В Новороссийске для бесперебойной работы коммунальных и экстренных служб, а также предприятий жизнеобеспечения определили две АЗС, которые обслуживают исключительно спецтранспорт и юридических лиц по топливным картам.

Анна Гречко