Суд в Ростове вынес приговор обвиняемому в поджоге сотовой вышки в Кореновске

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Алексею Ладыгину, обвиняемому по п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Суд установил, что в июле 2025 года Ладыгин самостоятельно изготовил зажигательную смесь и направился к вышке сотовой связи в Кореновске Краснодарского края и поджег ее. Выбранная вышка использовалась для оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях и передачи сигнала о беспилотной угрозе.

Суд назначил Алексею Ладыгину 12 лет колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Константин Соловьев