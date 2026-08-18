Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Силовики провели рейд возле военного аэродрома Прибылово

Полиция, сотрудники регионального управления ФСБ и Госавтоинспекции провели рейд в населенных пунктах и садоводствах рядом с военным аэродромом Прибылово в Выборгском районе Ленинградской области. Правоохранители проверили 155 частных домов, 189 человек и 65 автомобилей, сообщили в УМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители проверили 155 частных домов, 189 человек и 65 автомобилей

Правоохранители проверили 155 частных домов, 189 человек и 65 автомобилей

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Правоохранители проверили 155 частных домов, 189 человек и 65 автомобилей

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Рейды прошли в Прибылово, Глебычево и Ключевом, а также в СНТ «Полет» и «Родник». Среди проверенных граждан были 21 иностранец. Троих из них доставили в УМВД по Выборгскому району для проверки возможных нарушений миграционного законодательства.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили восемь административных нарушений. В том числе за управление автомобилем без соответствующего права, нарушения правил регистрации транспорта и проезда железнодорожного переезда.

Карина Дроздецкая

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд