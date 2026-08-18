В Оренбургской области объявлен карантин из-за заболевания свиней

В Оренбургской области введен карантин на территории Бузулукского района и города Бузулука из-за заболевания свиней. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Солнцев на основании протоколов областной ветеринарной лаборатории от 29 июля и 13 августа 2026 года.

Карантин затронул 13 сельских поселений Бузулукского района, включая Елшанский, Новоалександровский, Пригородный, Липовский, Тупиковский, Староалександровский, Проскуринский, Алдаркинский, Колтубанский и Елховский сельсоветы, Колтубановский поссовет, Сухореченский и Палимовский сельсоветы, а также Бузулук.

Эпизоотический очаг определен в личном подсобном хозяйстве в селе Елшанка Первая. Вокруг него установлена угрожаемая зона радиусом 5 км и зона наблюдения радиусом 15 км, охватившая более двух десятков населенных пунктов района.

Министерству сельского хозяйства поручено разработать план ликвидации очага и организовать круглосуточные посты на дорогах. Свиноводческие комплексы переведут на закрытый режим. Карантин будет снят не ранее чем через 30 дней после уничтожения свиней и диких кабанов в очаге и угрожаемой зоне.

Яна Вежлева