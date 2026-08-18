В Чувашии утвердили план социально-экономического развития Заволжской территории Чебоксар на 2026–2030 годы. Общий объем финансирования составит 5,7 млрд руб., сообщил пресс-центр правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии на развитие Заволжья направят 5,7 млрд рублей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ В Чувашии на развитие Заволжья направят 5,7 млрд рублей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Документ предусматривает развитие туристической инфраструктуры, социальных объектов, дорог и инженерных сетей.

В Заволжье планируется построить инженерную инфраструктуру для баз отдыха, набережную с пассажирскими причалами и парковки для туристических автобусов. В перспективе предусмотрено создание объекта «Волжская марина».

Также запланировано строительство многофункционального центра культуры и досуга, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и фельдшерского пункта.

В нескольких поселках модернизируют системы водоснабжения и водоотведения.

Анна Кайдалова