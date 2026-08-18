В Чебоксарах на капитальный ремонт автомобильной дороги по проезду Соляное из городского и республиканского бюджетов выделили 133,4 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чебоксарах на ремонт проезда Соляное направят 133,4 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Чебоксарах на ремонт проезда Соляное направят 133,4 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Проект предусматривает устройство новой дорожной одежды, ремонт водопропускных труб и водоотвода, обустройство пересечений и примыканий, строительство автобусной остановки и тротуаров. Также предусмотрены установка светофора и уличного освещения, инженерное обустройство территории и организация временного объезда на период ремонта. Работы запланированы на 2028 год.

Заказчиком выступает МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» Чебоксаров.

Анна Кайдалова