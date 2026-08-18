В Крыму действуют ограничения электроснабжения после атаки ВСУ

В ряде населенных пунктов на юге Крыма отключена электроэнергия. Как сообщили в «Крымэнерго», причиной стала ночная атака беспилотников ВСУ на объекты Южного энергорайона полуострова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

По данным оперативного штаба Республики Крым, противник продолжает наносить удары по объектам электроснабжения Крыма. Сложная ситуация с подачей электроэнергии сохраняется на северо-западе, востоке и юге полуострова.

Ограничения электроснабжения, как напомнили в энергокомпании, действуют на всей территории Крыма. Отключения проводятся оперативно в зависимости от текущей обстановки в энергорайонах.

Согласно информации Минобороны РФ, над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России ликвидировали 791 беспилотный летательный аппарат. Беспилотники самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Алина Зорина