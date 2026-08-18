На Кубани в новом учебном году откроют семь агротехклассов

В новом учебном году в Краснодарском крае начнут работу еще семь агротехклассов. Программа реализуется в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Школьники, обучающиеся в таких классах, углубленно изучают предметы с аграрным уклоном и проходят раннюю профориентацию в сфере сельского хозяйства, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в программу входит освоение основ селекции и генетики растений. Помимо теоретических занятий, предусмотрена практика: лабораторные работы, экскурсии и стажировки на сельхозпредприятиях. В настоящее время в крае по этой программе обучаются свыше 350 школьников. В следующем году планируется открыть еще 14 агротехклассов.

Вениамин Кондратьев отметил, что для аграрного региона важно готовить квалифицированные кадры, а программа позволяет школьникам увидеть современные перспективы отрасли и дает преимущества при поступлении в профильные вузы.

Новые агротехклассы по селекции и генетике растений откроются в школах Гулькевичского, Павловского, Усть-Лабинского, Темрюкского и Славянского районов. Ранее аналогичные классы уже появились в Тимашевском и Брюховецком районах. Изучение особенностей выращивания сельхозкультур и посещение агропромышленных предприятий, как отмечается, помогает школьникам лучше узнать о работе на земле и определиться с будущей профессией.

Одна из ключевых целей нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — к 2030 году обеспечить отрасль квалифицированными кадрами на 95%.

Алина Зорина