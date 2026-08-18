Лесной пожар в Верхнедонском лесничестве охватил 310 га

В Верхнедонском лесничестве площадь пожара увеличилась до 310 га. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Возгорание произошло накануне, 17 августа, в 33 квартале Ереминского участкового лесничества. По состоянию на 07:30 18 августа площадь возгорания достигла 310 га.

Огонь распространялся в течение суток. По данным регионального минприроды, по состоянию на вечер 17 августа площадь пожара составляла 60 га. Позднее площадь возросла до 150 га. Угрозы населенным пунктам нет, погибших и пострадавших не зафиксировано.

К ликвидации пожара привлечены 81 человек личного состава и 23 единицы техники. В их числе от МЧС России — 30 человек и восемь единиц техники.

Константин Соловьев