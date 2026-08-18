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В Волгоградской области назначен новый куратор строительной отрасли

В администрации Волгоградской области произошли кадровые перестановки. Юрий Седов освобожден от должности заместителя губернатора, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Строительный блок Волгоградской области передан Валерию Бахину

Строительный блок Волгоградской области передан Валерию Бахину

Фото: Администрация Волгоградской области

Строительный блок Волгоградской области передан Валерию Бахину

Фото: Администрация Волгоградской области

Теперь контроль над сферой строительства будет осуществлять Валерий Бахин. Ранее он занимал пост первого заместителя главы области.

Валерий Бахин — выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Служил в армии, имеет правительственные награды. В 2012 году уволился из рядов ВС. В декабре 2018 года господин Бахин был назначен заместителем губернатора Волгоградской области. В его ведении находились вопросы дорожно-транспортной сферы, цифровизации экономики и обеспечения безопасности.

Марина Окорокова