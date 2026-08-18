В Анапе утром 18 августа на 17 АЗС есть АИ-92, на 16 — АИ-95

В Анапе 18 августа по состоянию на 9:30 работают 25 автозаправочных станций. АИ-92 доступен на 17 АЗС, АИ-95 — на 16, дизельное топливо — на 24. АИ-100 временно отсутствует, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

На 11 АЗС по решению собственников действуют ограничения: топливо отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта. Еще на 13 заправках установлены ограничения по объему отпуска топлива в бак автомобиля.

АИ-92 и АИ-95 можно приобрести не более чем по 30 литров на шести АЗС. На четырех заправках лимит для АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива составляет 40 литров. Еще на шести АЗС дизель отпускают в объеме до 50 литров, на двух — до 60 литров. Информация актуальна на 9:30 18 августа и в течение дня может измениться.

Жителей и гостей Анапы призвали не закупать топливо впрок. В администрации отмечают, что это позволит сохранить доступность топлива для водителей и сократить очереди на АЗС.

Оперативные сводки о наличии топлива на АЗС публикуются ежедневно на фоне перебоев с поставками нефтепродуктов и действующих ограничений в работе транспортной инфраструктуры юга России. Минэнерго РФ предупредило граждан, что народные чаты, сайты и мобильные приложения для поиска бензина могут использоваться для манипуляции данными и незаконного сбора личных данных.

Ранее «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на администрацию города сообщал, что летом интенсивность движения на улично-дорожной сети может достигать 75 тыс. автомобилей в сутки, однако в текущем сезоне из-за топливного кризиса ситуация с заторами остается некритичной.

Анна Гречко