В Марий Эл на содержание дороги направят 156,4 млн рублей
В Марий Эл на содержание участка региональной дороги Оршанка — Пектубаево — Новый Торъял выделили 156,4 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
В Марий Эл на содержание дороги направят 156,4 млн рублей
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
Работы проведут на участке с 24-го по 34-й км дороги. Работы направлены на поддержание объекта в нормативном состоянии.
Заказчиком выступает ГКУ Марий Эл «Марийскавтодор». Финансирование предусмотрено из бюджета республики.