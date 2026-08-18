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В Марий Эл на содержание дороги направят 156,4 млн рублей

В Марий Эл на содержание участка региональной дороги Оршанка — Пектубаево — Новый Торъял выделили 156,4 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В Марий Эл на содержание дороги направят 156,4 млн рублей

В Марий Эл на содержание дороги направят 156,4 млн рублей

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Марий Эл на содержание дороги направят 156,4 млн рублей

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Работы проведут на участке с 24-го по 34-й км дороги. Работы направлены на поддержание объекта в нормативном состоянии.

Заказчиком выступает ГКУ Марий Эл «Марийскавтодор». Финансирование предусмотрено из бюджета республики.

Анна Кайдалова