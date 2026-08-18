За два года в Северной Осетии планируют благоустроить 81 территорию

В Ардоне продолжается благоустройство Центральной площади на площади почти 8 тыс. кв. м. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Сергея Меняйло Фото: соцсети Сергея Меняйло

Сейчас специалисты монтируют фонтан и прокладывают инженерные сети. Кроме того, запланированы установка нового освещения, обустройство зон для отдыха и парковки. Отмечается, что работы начали после победы города во Всероссийском конкурсе. По итогам того же конкурса в этом году преобразится сквер Гагарина в Моздоке.

Всего в рамках нацпроекта в 2026 году в республике планируется благоустроить 41 общественное пространство, а в следующем году — 40.

Константин Соловьев