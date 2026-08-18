В Петербурге подростка завербовали через чат-бот знакомств для поджога на ж/д

В Петербурге подростка, обвиняемого в теракте на железнодорожной станции Ручьи, завербовали через чат-бот знакомств. Об этом сообщили в официальном сетевом издании Министерства внутренних дел России.

По данным следствия, школьник познакомился в чат-боте с девушкой и отправил ей геолокацию парка, куда собирался прийти на свидание. После этого с ним связался неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и под угрозой уголовного преследования заставил совершить «специальное задание». Для этого подростку перевели 4 тыс. рублей на такси и покупку монтировки и растворителя, а также дали инструкции.

Вечером 14 августа подросток пришел на станцию Ручьи в Калининском районе и поджег трансформаторную подстанцию. Электрощитовое оборудование выгорело полностью, однако на движение поездов и безопасность перевозок происшествие не повлияло.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что подростку предъявили обвинение по ч. 1 ст. 205 УК РФ. Его задержали сотрудники транспортной полиции, УФСБ по Петербургу и Ленобласти и Росгвардии. Суд избрал несовершеннолетнему меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование ведет Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и личность куратора.

Карина Дроздецкая