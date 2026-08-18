В Татарстане доля отказов по заявкам на POS-кредиты в июле этого года составила 84,2%. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане доля отказов по POS-кредитам выросла до 84,2%

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Татарстане доля отказов по POS-кредитам выросла до 84,2%

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За год показатель в республике вырос на 0,6 процентного пункта — с 83,7% в июле прошлого года.

В среднем по России доля отказов в июле достигла 85,4%, увеличившись за год на 0,7 п.п. При этом относительно июня показатель снизился на 0,7 п.п.

По данным НБКИ, более 85% заявок на POS-кредиты в июле получили отказ.

Анна Кайдалова