Должность спортивного директора «Ростова» занял Андрей Рудаков

Спортивным директором футбольного клуба «Ростова» назначен Андрей Рудаков. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК «Ростов» Фото: Пресс-служба ФК «Ростов»

Андрей Рудаков пять лет работал спортивным директором в тульском «Арсенале» и курировал селекцию, академию и трансферы.

«Для меня огромная честь и большая ответственность стать частью клуба с такой богатой историей. Хочу выразить слова благодарности руководству за оказанное доверие. Впереди много работы, сделаем все, чтобы радовать донских болельщиков», – приводят в сообщении слова господина Рудакова.

Константин Соловьев