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Должность спортивного директора «Ростова» занял Андрей Рудаков

Спортивным директором футбольного клуба «Ростова» назначен Андрей Рудаков. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: Пресс-служба ФК «Ростов»

Фото: Пресс-служба ФК «Ростов»

Андрей Рудаков пять лет работал спортивным директором в тульском «Арсенале» и курировал селекцию, академию и трансферы.

«Для меня огромная честь и большая ответственность стать частью клуба с такой богатой историей. Хочу выразить слова благодарности руководству за оказанное доверие. Впереди много работы, сделаем все, чтобы радовать донских болельщиков», – приводят в сообщении слова господина Рудакова.

Константин Соловьев

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