Уголовное дело возбуждено после пропажи 11-летней девочки в Кузбассе

В Кузбассе возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 11-летней девочки в Мариинске. Об этом сообщает СУ СКР региона.

По данным ведомства, 17 августа около 20:00 по местному времени ребенок ушел из дома и не вернулся. На место происшествия выехала следственная группа, в составе которой следователи-криминалисты. В правоохранительных органах уточняют приметы пропавшей: рост около 150 см, худощавого телосложения, волосы русые до плеч, глаза серо-зеленые. Девочка была одета в джинсы болотного цвета, черную толстовку и фиолетовые кеды.

В управлении СКР сообщили, что девочка была найдена, устанавливаются причины ее исчезновения.

Александра Стрелкова