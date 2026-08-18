В Челябинске полиция обвиняет мать и дочь в мошенничестве с антисептиками

В Челябинске сотрудники полиции расследуют уголовное дело о мошенничестве, по которому в качестве фигурантов проходят мать и дочь, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

По версии следствия, жительницы Челябинска, мама и дочь, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели, поставили в лечебно-исправительное учреждение Красноярска антисептики на сумму более 3 млн руб., не соответствующие требованиям безопасности. Чтобы вывести деньги, фигурантки незаконно создали юридическое лицо с привлечением подставного лица, отправив документы через интернет в межрайонную инспекцию ФНС. Следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области возбудила уголовное дело.

Алиса Дубинец