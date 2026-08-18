«Боградский ГОК» запустит производство кормовых добавок в Хакасии

ООО «Боградский ГОК» (входит в ГК «Барит») запустит проект по разработке и созданию новых технологий производства кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. Он будет реализован совместно с Хакасским государственным университетом, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Запуск проекта ожидается к 2029 году. Предполагается, что программа позволит улучшить качество кормовой базы для крупного и мелкого рогатого скота, а также будет способствовать росту животных за счет улучшения обмена веществ.

Объем инвестиций составит 33 млн руб. Часть средств направят из бюджета республики, оставшиеся средства выделят Российский научный фонд и «Боградский ГОК».

ГК «Барит» объединяет ООО «Боградский ГОК» и ООО «Торговый дом "Барит"». Организация владеет лицензией на разработку Толчеинского месторождения баритовых руд в Хакасии и осуществляет руководство компаниями группы. Согласно ЕГРЮЛ, единственный владелец — Юрий Щапов.

Александра Стрелкова