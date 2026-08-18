В трех районах Челябинска проверят воду с помощью красителя

В Челябинске инженерные коммуникации Калининского, Курчатовского и Центрального районов, расположенные в контуре ЧТЭЦ-4, проверят при помощи органического красителя «Уранин А». Об этом сообщает пресс-служба «УСТЭК-Челябинск».

Испытания пройдут 18–19 августа. Они позволят оперативно зафиксировать и устранить места утечек тепловых сетей или неплотности теплообменников в жилых домах. Если из крана начнет течь зеленая вода, необходимо сообщить об этом в управляющую организацию и АО «УСТЭК-Челябинск».

Виталина Ярховска