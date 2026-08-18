Средний лимит по кредиткам в Удмуртии снизился на 3% в июле

14 тыс. кредитных карт выдали жителям Удмуртии в июле, что 2% больше, чем в июне. Средний лимит по ним составил 116 тыс. руб. За месяц этот показатель сократился на 3%. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Удмуртия заняла 28-е место в стране по объему лимитов. В республике он составил 1,6 млрд руб. Месяц к месяцу снижение на 1%. Это сопоставимо с показателями Белгородской области, Чувашии и Хабаровского края.

«В июле рынок кредитных карт продолжил стагнировать: пятый месяц подряд количество выдач новых кредиток (в целом по РФ.— “Ъ-Удмуртия”) остается практически неизменным, колеблясь в узком диапазоне от 1,34 до 1,39 млн штук»,— указывает гендиректор ОКБ Михаил Алексин.

Он указал на жесткие регуляторные и денежно-кредитные рамки. «Макропруденциальные ограничения ЦБ на потребительские кредиты сохранены до конца года, а на значительное снижение ключевой ставки осенью не стоит надеяться»,— отметил эксперт.

По его словам, ожидания граждан относительно своего материального положения, которые являются залогом роста спроса на новые кредиты, также остаются невысокими. В целом доходы населения, добавил он, растут медленно, поэтому банки не готовы увеличивать лимиты и брать дополнительные риски.

Господин Алексин назвал рост рынка маловероятным — в ближайшие месяцы выдача останется на текущем уровне или незначительно снизится.