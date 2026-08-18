Концерт Канье Уэста поднимет цены на аренду жилья в Петербурге на 25-30%

Предстоящие концерты американского рэпера Канье Уэста (Ye) в Петербурге могут привести к росту цен на посуточную аренду жилья на 25–30%. Такой прогноз ТАСС дал главный аналитик «Циан» Алексей Попов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основной спрос, как ожидается, придется на районы рядом с «Газпром-Ареной»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Основной спрос, как ожидается, придется на районы рядом с «Газпром-Ареной»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Концерты рэпера пройдут в «Газпром-Арене» 10 и 11 октября. По словам господина Попова, сейчас средняя стоимость аренды в Петербурге в октябре составляет чуть более 5 тыс. рублей в сутки за однокомнатную квартиру и около 8 тыс. рублей — за двухкомнатную. При этом часть собственников может повысить цены на 10–15%.

Основной спрос, как ожидается, придется на районы рядом с «Газпром-Ареной». Ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов отмечает, что заметный рост ставок начнется ближе к концертам. Сейчас жилье на эти даты еще можно снять по относительно низким ценам, однако наиболее бюджетные варианты постепенно уйдут с рынка.

При этом, по мнению экспертов, концерт не окажет существенного влияния на аренду элитной недвижимости. Кроме того, значительная часть зрителей из ближайших регионов может приехать в Петербург на собственном транспорте и не останавливаться на ночь. Октябрь также считается низким сезоном, поэтому дефицита жилья, способного заметно разогнать цены, эксперты не ожидают.

Карина Дроздецкая