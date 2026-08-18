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В Новосибирской области «Яблоко» приостановило раздачу агитационных листовок

Региональное отделение (РО) «Яблока» в Новосибирской области приостановило раздачу предвыборных листовок волонтерам. Заявление об этом размещено в Telegram-канале РО.

Фото: Мария Летова / Коммерсантъ

Фото: Мария Летова / Коммерсантъ

Причиной приостановки названо решение Верховного суда (ВС) о снятии партии с выборов. Как писал «Ъ», 17 августа апелляционная коллегия ВС подтвердила решение о снятии партсписка кандидатов «Яблока».

«Кандидаты партии по одномандатным избирательным округам остаются в бюллетенях для голосования»,— отмечается в заявлении.

На выборах в Госдуму РФ кандидаты «Яблока» зарегистрированы во всех четырех одномандатных округах на территории Новосибирской области.

Валерий Лавский

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