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На трассе «Кавказ» в Ставропольском крае в ДТП погибли двое человек

В Ставропольском крае ночью 18 августа на федеральной автодороге «Кавказ» в Кочубеевском округе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

По предварительным данным, 37-летний водитель ВАЗ-2110, двигавшийся из Невинномысска в направлении Минеральных Вод, потерял управление и врезался в тросовое ограждение, разделяющее встречные потоки. Автомобиль опрокинулся, водитель и его 34-летний пассажир скончались на месте.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Константин Соловьев

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