Над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ сбили 791 БПЛА

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России ликвидировали 791 беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее сообщалось, что в течение прошедшей ночи над территорией Севастополя ликвидировали девять беспилотных летательных аппаратов. В результате нейтрализации беспилотных летательных аппаратов никто не пострадал. К 06:30 мск спасательная служба Севастополя зафиксировала информацию о четырех возгораниях травы в разных районах города.

Алина Зорина