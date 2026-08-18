Над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ сбили 791 БПЛА
Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России ликвидировали 791 беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее сообщалось, что в течение прошедшей ночи над территорией Севастополя ликвидировали девять беспилотных летательных аппаратов. В результате нейтрализации беспилотных летательных аппаратов никто не пострадал. К 06:30 мск спасательная служба Севастополя зафиксировала информацию о четырех возгораниях травы в разных районах города.