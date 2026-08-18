Санавиация и хирурги в Удмуртии спасли подростка с почти оторванной стопой

Хирурги провели операцию подростку, пострадавшему на производственном предприятии в Удмуртии. Его правую ногу зажало в механизме цепного транспортера, сообщили в минздраве республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минздрав Удмуртии Фото: минздрав Удмуртии

«Травма была настолько серьезной, что правая стопа практически полностью отделилась от голени — держалась буквально на лоскуте кожи и сухожилиях»,— говорится в сообщении.

Бригада скорой помощи привезла пострадавшего в районную больницу, где врачи сделали снимки и обработали рану. После этого вертолет санавиации доставил подростка в РКБ №1.

Хирурги под рентген-контролем сшили сосуды и артерии стопы. Параллельно трансфузиологи переливали пациенту кровь и плазму, чтобы вывести его из состояния тяжелого шока после массивной кровопотери.

«Благодаря слаженной работе специалистов на всех уровнях оказания помощи спасти конечность удалось. Сейчас пациент уже пришел в себя, его состояние удовлетворительное, угроза ампутации миновала»,— рассказали в минздраве.

Сейчас подростку предстоит долгая реабилитация для того, чтобы заново учиться ходить, добавили в ведомстве.