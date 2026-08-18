Хоккеисты «Сибири» завершили участие в Кубке Минска поражением от хозяев

Новосибирская «Сибирь» заняла четвертое место на Кубке Минска с участием шести команд Континентальной хоккейной лиги. Предсезонный турнир завершился в столице Белоруссии 17 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ

На групповом этапе Кубка Минска сибиряки уступили владивостокскому «Адмиралу» (1:3), а затем обыграли «Сочи» (4:0). В результате новосибирцы заняли второе место в группе Б и встретились в матче за третье место с минским «Динамо». Хозяева оказались сильнее, победив со счетом 4:3.

«На этом турнире дали всем поиграть, а вот турнир в Омске — это будет контрольная работа перед чемпионатом, будем выходить более боевым составом»,— сказал после завершения турнира главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков (цитата по сайту ХК «Сибирь»).

Традиционный турнир Кубок Блинова пройдет на омской «G-Drive Арена» с 26 по 31 августа. Пять команд сыграют в один круг. Соперниками «Сибири» будут местный «Авангард», ярославский «Локомотив», череповецкая «Северсталь» и нижнекамский «Нефтехимик».

Валерий Лавский