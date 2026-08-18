В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Краснодара введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Ограничения установлены в целях обеспечения безопасности полетов, передает пресс-служба воздушной гавани.
Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ
Службы воздушной гавани готовы возобновить работу в штатном режиме после снятия ограничительных мер.
Пассажиров проинформируют обо всех изменениях перевозчики. Актуальную информацию о времени вылета и статусе рейсов также можно получить через онлайн-табло аэропорта и у авиакомпаний.
Ранее стало известно, что полеты ограничены в аэропорту Сочи.