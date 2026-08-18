КИО требует 177 млн рублей с компании зятя депутата из Петербурга Макарова

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга (КИО) потребовал взыскать с ООО «Специализированный застройщик “Галерная 20”» 177,4 млн руб. Иск связан с платой за пользование земельным участком на Галерной улице и начисленными процентами. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области принял заявление к производству 7 апреля.

Согласно материалам дела, 92,37 млн руб. составляет задолженность за пользование участком с 22 января 2007 года по 31 августа 2025 года. Еще 84,99 млн руб. — проценты за просрочку платежа, начисленные на 29 декабря 2025 года. КИО также требует начислять проценты до полного погашения задолженности.

Речь идет об участке на Галерной улице, 20–22, лит. А. Здесь реализуется проект приспособления исторического комплекса «Дом купца Исаака Осиповича Утина» под гостинично-офисный комплекс. В январе 2026 года проект согласовал КГИОП.

«Галерная 20» в ответ подала встречный иск к КИО. Застройщик оспаривает соглашение от 9 сентября 2025 года, связанное с условиями аренды земельного участка, и просит признать его недействительным. Разбирательства продолжаются. Следующее заседание назначено на 18 августа в 11:25.

По 50% в «СЗ “Галерная 20”» принадлежат Владимиру и Сергею Селегеням. Последний, согласно открытым данным, приходится зятем первому заместителю руководителя фракции «Единой России» в Госдуме РФ и экс-спикеру петербургского заксобрания Владиславу Макарову. Предприниматель женат на его дочери Анне Селегень (Макаровой), которая ранее была совладелицей «Петростроя», но в 2016 году вышла из состава учредителей, передав свою долю Владимиру Селегеню. Последний закончил Военно-космическую академию имени Можайского, где в 1990 годах преподавал депутат Макаров.

Имя Сергея Селегеня также фигурировало в крупных новостных сводках осенью 2025 года в связи с резонансным делом о его похищении на Крестовском острове ради выкупа, которое оперативно раскрыли сотрудники полиции.

Карина Дроздецкая