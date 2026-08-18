На Эльбрусе отыскали группу пропавших туристов

Спасательная операция на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии сегодня утром была успешно завершена. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Группа альпинистов из восьми человек попала в непогоду и находилась в районе седловины Эльбруса на высоте 5,3 тыс. м. Кроме того, спасатели обнаружили еще одну группу туристов из шести человек, которая тоже не могла самостоятельно спуститься из-за непогоды.

Туристов эвакуировали на поляну Азау. От медицинской и дальнейшей помощи они отказались. На поисковые работы привлекались 14 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и две единицы техники.

Константин Соловьев