На Эльбрусе отыскали группу пропавших туристов
Спасательная операция на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии сегодня утром была успешно завершена. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.
Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ
Группа альпинистов из восьми человек попала в непогоду и находилась в районе седловины Эльбруса на высоте 5,3 тыс. м. Кроме того, спасатели обнаружили еще одну группу туристов из шести человек, которая тоже не могла самостоятельно спуститься из-за непогоды.
Туристов эвакуировали на поляну Азау. От медицинской и дальнейшей помощи они отказались. На поисковые работы привлекались 14 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и две единицы техники.
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