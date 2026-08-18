В аэропорту Сочи ограничили полеты на фоне угрозы атаки БПЛА

В аэропорту Сочи действуют временные ограничения на выполнение рейсов гражданской авиации на фоне объявленной угрозы атаки БПЛА в городе. Мера принята для обеспечения безопасности воздушных судов и пассажиров, сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Все службы аэровокзала приведены в полную готовность и возобновят работу, как только ограничения будут сняты. Авиаперевозчики, в свою очередь, оповестят пассажиров об изменениях в графике вылетов и прилетов.

В связи с возможным длительным ожиданием администрация аэропорта напоминает о правилах поведения в терминале: не рекомендуется занимать соседние кресла личными вещами, а также просит уступать места пассажирам, которым трудно находиться в положении стоя. Для семей с детьми работает бесплатная комната матери и ребенка, а рядом с санитарными комнатами можно бесплатно воспользоваться питьевой водой.

Следить за статусом своего рейса пассажиры могут несколькими способами: через онлайн-табло в здании аэропорта, на официальном сайте воздушной гавани, на ресурсах авиакомпаний, а также слушая объявления по громкой связи.

Ограничения на работу аэропорта уже вводились в ночь на 18 августа.

Алина Зорина