Красноярца оштрафовали на 30 тыс. рублей за незаконный запуск БПЛА

За незаконный запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) жителя Красноярского края привлекли к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства (ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ). Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По данным ведомства, в июне 2026 года красноярец запустил БПЛА без необходимого разрешения в воздушном пространстве класса «Н», которое не предназначено для полета дронов. Нарушителя обязали выплатить штраф в размере 30 тыс. руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале августа этого года еще одного жителя Красноярского края оштрафовали на аналогичную сумму за несанкционированный запуск БПЛА в Емельяновском районе.

Александра Стрелкова