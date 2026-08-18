Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Красноярца оштрафовали на 30 тыс. рублей за незаконный запуск БПЛА

За незаконный запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) жителя Красноярского края привлекли к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства (ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ). Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По данным ведомства, в июне 2026 года красноярец запустил БПЛА без необходимого разрешения в воздушном пространстве класса «Н», которое не предназначено для полета дронов. Нарушителя обязали выплатить штраф в размере 30 тыс. руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале августа этого года еще одного жителя Красноярского края оштрафовали на аналогичную сумму за несанкционированный запуск БПЛА в Емельяновском районе.

Александра Стрелкова

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд