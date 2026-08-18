Четырех жителей Алтая осудят за махинации на 23 млн рублей при поставках говядины

Центральный райсуд Алтайского края рассмотрит уголовное дело в отношении четырех сотрудников коммерческой фирмы, обвиняемых в мошенничестве (ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ) при поставке мяса в местные учреждения. Ущерб от действий обвиняемых составил более 20 млн руб., сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, с 2024-го по 2025 год фигуранты дела использовали подложные документы для поставки в четыре муниципальные медицинские и образовательные учреждения региона говядины. В ходе проверки надзорного ведомства было установлено, что продукция не соответствовала требованиям к качеству, а также имела в своем составе компоненты, искусственно увеличивающие объем и массу.

Таким образом, представители организации получили оплату по контрактам на общую сумму свыше 23 млн руб. На имущество подозреваемых стоимостью 26 млн руб. наложен арест.

Александра Стрелкова